رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التضامن»: 65% من المتطوعين في صندوق علاج ومكافحة الإدمان فتيات

كتب:

كريم روماني
12:39 م | الأحد 17 مارس 2024
د. عمرو عثمان

د. عمرو عثمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ الفتاة تُمثّل 65% من المتطوعين بالصندوق، موضحًا أنّ أكثر من 33 ألف متطوعٍ على مستوى الجمهورية، وينفذون البرامج التوعوية والأنشطة المختلفة لوقاية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، وكيفية استثمار الشباب في قضية الوقاية من المخدرات عن طريق «بيوت التطوع» داخل العديد من الجامعات المصرية لنشر رسائل التوعية حول أضرار تعاطي المخدرات.

إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، في تقرير له، أنّ الطلبة الجامعيين يمثلون  75% منهم، وتمثل الفتاة 65% من المتطوعين، ولاقت تجربة الشباب والفتيات المتطوعين لدى الصندوق إشادة كبيرة من جانب لجنة المنتدى الدولي.

وأوضح أنّ الصندوق يحرص على الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم؛ لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطي المخدرات.

إعداد الخطط والاستراتيجيات

وأكد أنّه من ضمن المهام الوظيفية للشباب المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان، المشاركة في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكل الفعاليات والبرامج والأنشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكل فعاليات الأعياد القومية والعالمية.

اقرأ المزيد:

الأمم المتحدة تختار مصر ضمن 6 دول لعرض تجاربها في الوقاية من الإدمان

مسلسل صدفة الحلقة 6.. طالبة تهدد ريهام حجاج بالقتل بسبب الإدمان

صندوق علاج الإدمان يشارك في اجتماعات مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

جامعة كفر الشيخ تبحث إدراج برامج للتوعية بمخاطر الإدمان الإلكتروني في المناهج

«مكافحة الإدمان» ينفذ حملات طرق الأبواب لتوعية الأسر بمخاطر المخدرات
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.