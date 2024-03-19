البابا تواضروس يترأس صلاة تجنيز رهبان جنوب أفريقيا اليوم

تبدأ صلاة التجنيز على جثامين رهبان جنوب أفريقيا، «الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس» رهبان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في العاشرة صباح اليوم بدير القديس مار مرقس الرسولي والأنبا صموئيل المعترف بچوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

جنازة رهبان جنوب أفريقيا

وتقام جنازة رهبان جنوب إفريقيا الثلاثة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلاة التجنيز، بحسب ما صرح المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحضور أبناء القرى والمحافظات التي ينتمي إليها الرهبان، وكذلك أقاربهم وعدد من مطارنة أساقفة وكهنة الكنيسة.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم بشأن ترتيبات صلوات تجنيز الآباء الرهبان، إنّه سيتم نقل جثامين الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس، عقب انتهاء صلوات التجنيز إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات الدفن.

جنازة ثانية الرهبان الثلاثة

وكانت الكنيسة قد أقامت صلاة جنازة على الرهبان الثلاثة قبل عودتهم إلى مصر، حيث ترأس صلوات التجني الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب إفريقيا، إضافة إلى الوفد الذي أنابه البابا تواضروس الثاني لحضور الصلاة، وهم: نيافة الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، ونيافة الأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن.

كما شارك في الصلوات مجمع كهنة إيبارشية جنوب إفريقيا والشمامسة وعدد كبير من شعب الايبارشية من الأفارقة والمصريين.

وحضر الجنازة السفير أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، وأعضاء السفارة، وألقى السفير كلمة قدم خلالها التعزية في رحيل الرهبان الثلاثة، مشيرًا إلى تواصله المستمر مع قداسة البابا تواضروس الثاني وأنه يطلعه أولاً بأول بكافة مستجدات الوضع.