الكنيسة الأرثوذكسية: البابا تواضروس يترأس جنازة رهبان جنوب أفريقيا غدا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصول جثامين رهبان جنوب افريقيا، غدا الثلاثاء، حيث يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، صلاة الجنازة عليهم بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدا الثلاثاء.

نقل الجثامين إلى دير القديس الأنبا صموئيل

وكشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها الرسمي، عن ترتيبات صلوات تجنيزا لآباء الرهبان الراهب القمص تكلا الصموئيلي، والراهب مينا آڤا ماركوس، والراهب يسطس آڤا ماركوس.

وأضافت «يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني صلوات التجنيز في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، غدًا الثلاثاء الساعة العاشرة صباحًا».

وأشارت إلى أنه سيتم نقل الجثامين عقب انتهاء صلوات التجنيز، إلى دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون، لإتمام إجراءات دفنهم به.

وجدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أقامت صلاة جنازة على رهبان جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي، في مطرانية جنوب افريقيا.

وأناب البابا تواضروس الثاني الأنبا بولس أسقف عام الكرازة بإفريقيا، والأنبا چوزيف أسقف ناميبيا وتوابعها والأب القس إليشع رزق كاهن كنيسة القديس مار مرقس بواشنطن لحضور صلوات التجنيز.