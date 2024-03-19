شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، إذ بلغ سعر بيع الدولار في البنك المركزي المصري نحو 47.23 جنيه، ونحو 47.09 جنيه للشراء، ويأتي هذا الاستقرار تزامنًا مع دخول تدفقات دولارية إلى الخزانة المصرية بدخول نحو 8 مليارات دولار والتي تمثل حزمة التمويل الأوروبية للدولة المصرية.

وتستعرض لكم «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدولار اليوم، وفقا للأسعار المعلنة عبر المواقع الرسمية للبنوك:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.09 جنيه للشراء، ونحو47.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم نحو 47.12 جنيه للشراء، ونحو 47.22 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند 47.13 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 47.23 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ووصل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم إلى نحو 47.25 جنيه للشراء، ونحو 47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

لامس سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 47.29 جنيه للشراء، ونحو 47.39 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 47.1 جنيه للشراء، ونحو 47.2 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الثلاثاء نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه للبيع.