تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 18-3-2024 تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث أعلنته البنوك عبر مواقعها الرسمية مقارنة بأسعار بداية التعاملات الصباحية في البنوك.

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 47.19 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع، مستقرا عند آخر سعر له قبل التداول.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري تراجعًا اليوم ليسجل 47.12 جنيه للشراء، و47.22 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر استقرارا، حيث بلغ نحو 47.13 جنيه للبيع، و47.23 جنيه للشراء، بتراجع بقيمة 12 قرشا.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم نحو 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية بعد تراجعه 10 قروش.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

جاء سعر الدولار اليوم مستقرا عند 47.37 جنيه للشراء، 47.47 جنيه للبيع بمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك Cib

استقر سعر الدولار اليوم ليسجل 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع تبعا لبنك cib متراجعا بقيمة 7 قروش.