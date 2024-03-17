تراجع سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم بالبنوك.. اعرف التفاصيل

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-3-2024 حالة من التراجع في مختلف البنوك، وذلك خلال منتصف التعاملات اليومية. وترصد «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الامريكي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات أعلنت عنها المواقع الرسمية للقطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

وفيما يلي أسعار الدولار في بعض البنوك المصرية:

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17-3-2024 نحو 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، مقارنة بسعر بداية تعاملات اليوم وهو 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 13-3-2024 في بنك مصر ما يقرب من 47.44 جنيه للشراء، و47.34 للبيع، مقارنة بسعر بداية التعاملات اليومية هو 47.60 جنيه للشراء، و47.70 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 17-3-2024 في بنك الإسكندرية نحو حوالي 47.27 جنيه للشراء، و47.37 جنيه للبيع، مقارنة بسعر بداية التعاملات اليومية وهو 47.55 جنيه للشراء، و 47.65 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 17-3-2024 في البنك التجاري الدولي CIB نحو حوالي 47.30 للشراء، و 47.40 جنيه للبيع، مقارنة بسعر بداية التعاملات اليومية وهو 47.55 جنيه للبيع، و47.65 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

جاء سعر صرف الدولار اليوم الأحد 17-3-2024 في بنك القاهرة نحو حوالي 47.25 جنيه للبيع، و47.35 جنيه للشراء، مقارنة بسعر بداية التعاملات اليومية وهو 47.50 جنيه للشراء، و 47.60 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف العربي الدولي

سجل سعر صرف الدولار اليوم الأحد 17-3-2024 في المصرف العربي الدولي نحو حوالي 47.32 جنيه للبيع، و47.18 جنيه للشراء، مقارنة بسعر بداية التعاملات اليومية وهو 47.45 جنيه للشراء، و 47.35 جنيه للبيع.