شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 15-3-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، استقرارا، حيث سجلت العملة الأمريكية، اليوم، في بنك مصر 47.89 جنيه للبيع، و47.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري 47.9 جنيه للبيع، و47.8 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك مصر 47.89 جنيه للبيع، و47.79 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة ببنك الإسكندرية 48.6 جنيه للبيع، 48.5 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

كما سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 47.85 جنيه، وللشراء 47.75 جنيه.