شهيد جديد في عائلة وائل الدحدوح على يد الاحتلال.. وابنته: ابتلاءات صعبة

بينما يستمر نزيف الدماء في غزة منذ أكثر من 5 أشهر، وتحديدًا منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في ظل استمرار حالة الحرب التي يشنها العدوان الإسرائيلي على القطاع، لا تزال عائلة المراسل الشهير وائل الدحدوح، تفقد واحدًا منها يومًا بعد الآخر، بعد إعلان ابنته خلود عن ارتقاء شهيد جديد من أسرتهم في الحرب الدائرة حاليًا.

وائل الدحدوح، الذي فقد زوجته و3 من أبناءه، فضلًا عن حفيده، استيقظ اليوم على فاجعة جديدة، بعد استشهاد نجل شقيقه، وفقًا لما أعلنته ابنته خلود عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام».

استشهاد نجل شقيق وائل الدحدوح في حرب غزة

«قمر جديد من عائلتي يرتقي شهيدًا ليلتحق بأمي وأخوتي حمزة ومحمود وشام وأدم»، هكذا أعلنت خلود الدحدوح عن استشهاد ابن عمها عمر الدحدوح، مواصلة: «ابتلاءات صعبة وفراق أصعب.. لكن احنا عارفين إنهم ارتاحوا وكسبوها، الله يرحمك يا عمر ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، دعواتكم لأهلي وكل الشهداء».

وائل الدحدوح يفقد ابن شقيقه في الحرب على غزة

وغادر وائل الدحدوح غزة، من أجل تلقي العلاج، بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في أوتار يده، والتي كانت تهدده بالشلل حال عدم علاجه.

ويعد وائل الدحدوح واحدًا من أبرز مراسلي الوطن العربي، إذ كان له دورًا كبيرًا في نقل حقيقة الأحداث داخل قطاع غزة منذ اندلاع الحرب يوم 7 أكتوبر، والتي أدت لسقوط آلاف الشهداء والمصابين من الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.