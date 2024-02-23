عمرو الليثي يهدي جائزته بـ«الكاثوليكي للسينما» لوالده والصحفي وائل الدحدوح

كرّم المركز الكاثوليكي المصري للسينما، في دورته الـ72، اليوم، والمقام حاليا في قاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، برئاسة الأب بطرس دانيال، الإعلامي عمرو الليثي بجائزة التميز الإعلامي.

وحرص الإعلامي عمرو الليثى خلال كلمته بعد التكريم، على توجيه الشكر للكنسية لأنها ليست فقط دار عبادة، ولكنها أيضا دار ثقافة وفنون ودعم الإعلام المصري.

وأهدى عمرو الليثى جائزته في المهرجان لوالده الراحل ممدوح الليثي، والصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح، والذي يناضل من أجل القضية الفلسطينية ونقل الحقائق كاملة، ويضحي بروحه ودماء أسرته من أجل القضية الفلسطينية.