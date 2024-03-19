وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس الوزراء بذكرى انتصارات أكتوبر: سدد الله خطاكم

هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة.

وقال وزير التنمية المحلية، في نص برقيته: «يطيب لي أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لكم بخالص إعزازي وتقديري وبأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة الاحتفال بحلول ذكرى انتصارات العاشر من رمضان المجيدة واحتفال مصرنا الغالية بهذه المناسبة التاريخية».

مسيرة البناء والتنمية

وتابع: «سائلين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يعيدها عليكم وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، في ظل مناخ ينعم فيه أبناء مصر الأوفياء بالأمن والأمان والاستقرار لتحقيق غد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الغالية تحت رئاسة قائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبدالفتاح السيسي، سدد الله خطاكم وكلل بالنجاح مساعيكم وكل عام وأنتم وشعب مصر بخير وسلام».