10 تيسيرات يقدمها قانون التصالح في مخالفات البناء.. منها خصم الغرامات

يعد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، خاصة أنه يقدم تسهيلات جديدة.

وقال الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية سابقا، إن قانون التصالح الجديد يتضمن عددا كبيرا من التيسيرات أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أن أصحاب المخالفات ممن ينطبق عليهم القانون عليهم سرعة إنجاز ملفات التصالح فور فتح باب تلقي الطلبات.

مزايا قانون التصالح الجديد

وذكر مستشار وزير التنمية المحلية سابقا لـ«الوطن»، أن أبرز مزايا قانون التصالح الجديد، ما يلي:

- مادة في القانون تعطي الحق لرئيس الوزراء التصالح على أي مخالفة وفق ضوابط محددة.

- التصالح في حالات لم يكن مسموح بها من قبل، مثل الارتفاعات، وحق الارتفاق، وتعديات خط التنظيم بضوابط، والتصالح على مخالفات أملاك الدولة.

- يجوز استكمال البناء وصب السقف في نفس الدور المتصالح عليه، والتصالح على إجمالي المخالفة وليس دور فقط.

- توجد أكثر من طريقة لسداد قيمة التصالح، منها السداد الفوري وخصم 25%، أو السداد على أقساط تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، بحسب رغبة صاحب الشأن.

- وقف الأحكام القضائية بمجرد تقديم طلبات التصالح، مع خصم أي غرامات بشأن المخالفة محل التصالح.

- لائحة قانون التصالح تحدد المهام المنوطة بها اللجان المختصة، وأيضا المطلوب من المواطنين والأوراق المطلوبة للترخيص.

- التصالح في مخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز شرط موافقة التنسيق الحضاري.

- يجوز تقنين وضع حالات تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

- التصالح على مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ومنها المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام و الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع

- إتاحة التصالح على المخالفات التى تمت حتى موعد التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.