تداول 20 ألف طن بضائع عامة في مواني البحر الأحمر

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفتها بلغ 9 سفن وتم تداول 20 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و932 شاحنة و523 سيارة، وشملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، 446 شاحنة و517 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 486 شاحنة و6 سيارة.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أن ميناء سفاجا يشهد مغادرة 4 سفن وهي «الحرية 2، أمل، دليلة وبوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين «أمل وبوسيدون إكسبريس» وغادرت السفينتين «الحرية 2 ودليلة».

تداول 2200 طن بضائع

كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و339 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن وهي «كوين نفرتيتى، أور وسينا»، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة OCEAN وعلى متنها 5500 طن ردة والسفينة SEA WAVE وعلى متنها 430 سيارة بوزن 900 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1216 راكبا.