موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9 على قناة dmc اليوم

توالت الأحداث المشوقة والمثيرة في الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم، ومنها إعجاب «مديحة» نشوى مصطفى بمحمود حافظ، إضافة إلى أن منزل «مختار» خالد النبوي شهدت توتراً بسبب مرض القطة «ذكية»، لذا ينتظر الجمهور موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 9 على قناة dmc اليوم.

موعد عرض مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة الـ 9 على قناة dmc

ويكون موعد عرض الحلقة الـ 9 من مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc اليوم في تمام الساعة 10:45 مساءً، والإعادة الساعة 10:15 صباحاً.

ويُعرض أيضاً على قناة dmc drama الساعة 6:05 مساءً، وتكون الإعادة الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحا.

ويتزامن عرض الحلقة الـ9 من مسلسل إمبراطورية ميم على منصة watch it الرقمية مع عرضها على قناة dmc الساعة 10:15 مساءً.

أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم

وحملت أحداث الحلقة الـ8 من مسلسل إمبراطورية ميم الكثير من التوتر حيث مرضت القطة «ذكية» واستدعى لها «مختار» خالد النبوي الطبيب ليعالجها، ويفاجأ بأنه كتب لها روشتة علاج باهظة الثمن ليطلب من نجله أن يحضر الدواء للقطة.

أبطال مسلسل إمبراطورية ميم

ومن أبطال مسلسل إمبراطورية ميم الفنان خالد النبوي ونور النبوي وهاجر السراج وإلهام صفي الدين ومنى أحمد زاهر ونشوى مصطفى وحلا شيحة ومحمد حافظ وقصة وسيناريو محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.