مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9.. انتخابات لاختيار مدير المنزل

شهد مسلسل إمبراطورية ميم أحداثا مثيرة، وشيقة، وحالة من الكوميديا بين مختار الذي يجسد دوره الفنان خالد النبوي وأبنائه الـ6، إذ تجمعهم مشكلات عدة يحاولون باستمرار حلها.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9

قرر أبناء مختار خالد النبوي، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 9، إقامة انتخابات لإدارة المنزل، بعدما رفض مختار عددا كبيرا من طلبات أبنائه، ورفض أيضاً إقامة انتخابات في المنزل، باعتباره الأب الذي يعول الأسرة بالكامل.

انتخابات في إمبراطورية ميم لاختيار مدير البيت

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار تشويقي اجتماعي، حول «أرمل» يُدعى مختار أبوالمجد أب لـ6 أبناء، يجد نفسه فجأة في مأزق وحيرة عندما يقع في حب امرأة تجعله يفاضل بين مشاعره لها، وبين مسؤوليته تجاه أبنائه.