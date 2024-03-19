«الري»: تنفيذ 556 سدا وحاجزا وقناة لحماية سيناء من مخاطر السيول

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية والري بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.

واستعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية شمال سيناء، والمسارين الناقلين للمياه المنتجة من محطة بحر البقر للمعالجة إلى مناطق الاستصلاح الزراعي، المقرر تنفيذها بشمال ووسط سيناء، وموقف التجمعات التنموية في محافظتي شمال وجنوب سيناء.

مصر أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا

وقالت وزارة الري في بيان لها إن الدولة المصرية أنشأت 17 تجمعًا تنمويًا وسكنيا بشمال وجنوب سيناء تشتمل على مكونات آبار جوفية وأراضي زراعية ومنازل سكنية ومنشآت إدارية وخدمية لخدمة الأهالى في سيناء.

وفيما يخص مشروع تنمية شمال سيناء فإنه جار العمل على تنفيذ 24 مأخذًا على ترعة الشيخ جابر لرى مساحة 125 ألف فدان وتم نهو الأعمال 17 مأخذًا، وجار متابعة أعمال التشغيل التجريبي لتلك المآخذ، كما تم نهو أعمال التغذية الكهربائية لـ21 محطة مأخذ، والانتهاء من أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 17 مأخذًا وجاري استكمال أعمال التغذية الكهربائية لزمامات 7 مآخذ أخرى.

أشارت الوزارة للإنجاز الكبير الذى تحقق من خلال تنفيذ محطة بحر البقر والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى 5.60 مليون متر مكعب يومياً، مشيراً إلى ما تمثله هذه المحطة والمسارات الناقلة للمياه المنتجة منها لمناطق الاستصلاح بشمال ووسط سيناء من خطوة كبرى في مجال دعم التنمية فى سيناء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر من خلال إستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، موضحاً أنه يجرى العمل بالمسارين رقم 1 و2 بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 61% لري زمام 210 آلاف فدادين.

حصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية

وفى مجال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار أوضح أنه يجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ 556 منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات، والتي لها أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الإستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.