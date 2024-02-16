وزارة الري: تنفيذ 556 منشأ لحماية سيناء من أخطار السيول

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية يستعرض مجهودات الوزارة في تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول بشبه جزيرة سيناء.

أكد سويلم أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتدعيم التنمية في شبه جزيرة سيناء فإنه تم ويجري تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث قامت الوزارة بتنفيذ (556) منشأ متنوع عبارة عن سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض وجسور ومعابر ومفيضات.

حماية المواطنين

وأشار إلى أنه لما تمثله هذه الأعمال من أهمية كبيرة في حماية المواطنين والمدن والقري البدوية والمنشآت الاستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية أمام سدود الحماية لاستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة، وتوفير الاستقرار للتجمعات البدوية نتيجة تغذية الآبار الجوفية.

أخطار السيول

وأضاف أنه في محافظة شمال سيناء انتهت أعمال حماية وادي الجرافي بمركز نخل من أخطار السيول بتكلفة 32 مليون جنيه، ونهو تنفيذ عدد (10) خزانات أرضية على روافد وادي الجرافي بتكلفة تتجاوز 2 مليون جنيه ، وعملية إنشاء سد أم البارد بمنطقة التمد بمركز نخل، كما يتم حالياً تنفيذ عملية إنشاء عدد (18) خزان أرضي بوسط سيناء على مرحلتين بتكلفة تصل إلى 19 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 91 %، كما تم الانتهاء من تنفيذ عملية إنشاء بحيرة صناعية وحاجز وإنشاء عدد (5) أحواض تهدئة بمنطقة أولاد على بوادي العريش لحماية مدينة العريش .

في محافظة جنوب سيناء تم الانتهاء من تنفيذ عملية حماية وادي غرندل ووادي وردان بمدينة رأس سدر ، وتم إنهاء عملية إنشاء قناة صناعية لتصريف المياه في الجزء الأسفل من وادي بعبع بتكلفة تتجاوز 48 مليون جنيه ، وإنهاء تنفيذ معبر أيرلندي على الطريق الساحلي (النفق – شرم الشيخ) بمخرج وادي بعبع بتكلفة 15 مليون جنيه، ويجري حاليا تنفيذ عملية إنشاء عدد (2) بحيرة صناعية وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بتكلفة 132 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ تزيد عن 25% .

كما قامت الوزارة بالانتهاء من تنفيذ مجموعة من الأعمال الصناعية لحماية مدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء والمناطق المحيطة بها من أخطار السيول تمثلت في تنفيذ عدد (4) بحيرات صناعية و(11) قناة و(44) حاجز توجيه و(2) حوض تهدئة و(4) حاجز إعاقة بتكلفة نحو 132 مليون جنيه التي تمكنت من حماية المنشآت الحيوية والإستراتيجية والسياحية في طابا.

أكدت الوزارة على إنهاء تنفيذ أعمال لحماية مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء من أخطار السيول وهي عبارة عن عدد (5) بحيرات صناعية و(3) سدود بتكلفة 245 مليون جنيه.

حماية شرم الشيخ

كما تم الانتهاء من تنفيذ منظومة حماية لمدينة شرم الشيخ تتآلف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود تخزينية وحزمة من حواجز التوجيه والبرابخ وشبكة قنوات صناعية لتصريف مياه الأمطار يناهز طولها الـ60 كيلومترا، ويعد هذا المشروع هو الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كافة محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ1.5 مليار جنيه.