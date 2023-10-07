وزير الري يتفقد أضخم مشروع للحماية من أخطار السيول في مصر

تفقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري صباح اليوم السبت منظومة حماية مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء من أخطار السيول، في إطار احتفالات مصر بانتصارات السادس من أكتوبر، ولمتابعة موقف مشروعات الموارد المائية بمحافظة جنوب سيناء.

وصرح سويلم بأن هذا المشروع يعد الأضخم من نوعه في مجال الحماية من أخطار السيول على صعيد كل محافظات مصر، وتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة تناهز الـ1.50 مليار جنيه، إذ يسهم هذا المشروع الضخم في تخفيف مخاطر السيول والعواصف المطرية علي مدينة شرم الشيخ ومنشآتها الحيوية والقرى والمنتجعات السياحية.

تنسيق دائم بين الوزارة والهيئة الهندسية في العديد من مشروعات الموارد المائية

وأشاد سويلم بمجهودات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في تنفيذ هذا المشروع العملاق، والذى يوضح اهتمام الدولة المصرية الكبير بملف السيول، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول، مشيرا للتنسيق الدائم بين أجهزة الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في العديد من مشروعات الموارد المائية بالمحافظات المختلفة.

وأضاف أنَّ أعمال الحماية تتألف من 15 بحيرة صناعية و9 سدود بطاقة تخزينية إجمالية 6.60 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 10 حواجز توجيه، و13 بربخ خرساني عند التقاطعات مع الطرق الرئيسية، و13 قناة صناعية لتصريف مياه الأمطار بإجمالي أطوال تناهز الـ60 كيلومترا.

وتفقد الدكتور سويلم كل من بحيرة 2 وبحيرة 3 (بأبعاد 800 متر * 700 متر وعمق 6 أمتار وبسعة تخزينية 900 ألف متر مكعب)، كما تفقد قناة رقم 10 والتي يصل طولها إلى 19 كيلومترا وبعرض 15 مترا وارتفاع 3 أمتار، كما تفقد سد رقم 7 (بطول 800 متر وعرض 42 مترا وارتفاع 10 أمتار وبسعة تخزينية 6.20 مليون متر مكعب).