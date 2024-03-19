كاتب صحفي: رفع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يعزز الإصلاح الاقتصادي

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين إنّ رفع الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي فيما يخص القروض والاستثمارات والتعاون في ملفي الهجرة إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب، هو نتاج عمل وجهد دؤوب للإصلاح الاقتصادي المصري، ليس فقط الآن ولكن على مدار سنوات عديدة.

مصر تبدأ مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال حواره مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّه في عام 2014 بدأت مصر مسارا جديدا في التنمية وفرض الأمن والاصلاح الاقتصادي، مضيفا: «في عام 2016 رأينا نتائج أولية جيدة لهذا المسار مع استمرار المشروعات القومية ومظلات الحماية الاجتماعية التي توازن بين التنمية والاستثمار في رأس المال البشري، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية الضخمة».

توقيع الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لتنمية الاستثمارات

وأشار إلى أن توقيع الاتفاقيات السياسية مع الاتحاد الأوروبي، هدفه تنمية الاستثمارات، والحرص على الموقف المتوازن السياسي في المنطقة، الموقف المصري التي تحسمه وتفرضه على الجميع، هو مستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية.