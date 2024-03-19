أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 بمحلات الصاغة.. كم يبلغ عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر بمختلف محلات الصاغة، حالة من الاستقرار النسبي، خاصة عيار 21 الذي يُعد العيار الأكثر شيوعاً وانتشاراً بين المواطنين.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب التابعة للغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3468 جنيهاً، غير شاملة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3035 جنيهاً، غير شاملة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2601 جنيه، غير شاملة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

أما سعر جرام الذهب عيار 14 فسجل اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2029 جنيهاً، غير شاملة أسعار المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 24280 جنيهاً، غير شاملة أسعار المصنعية والضريبة.