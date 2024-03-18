تحديث جديد لأسعار الذهب في مصر.. كم سجل عيار 21؟

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-3-2024، في مصر خلال منتصف التعاملات اليومية بمحلات الصاغة، استقراراً نسبياً، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2940 جنيها، للشراء دون مصنعية، وذلك وفقا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر دون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، نحو 3360 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، عند 2940 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 2520 جنيها، للشراء دون مصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1965 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18-3-2024 استقراراً بمحلات الصاغة، حيث سجل نحو 23520 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2160 دولارا.