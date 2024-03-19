أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في مصر.. كم سجل عيار 21؟

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19- 3- 2024، خلال بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية، استقرارا نسبيا، إذ استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 2940 جنيها للشراء دون مصنعية في ختام التعاملات.

وعن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، في الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، ترصد الوطن، في السطور التالية، أسعار المعدن الأصفر بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب وفقا لنوع العيار.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 3360 جنيها للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند 2940 جنيها للشراء، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعا.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية عند 2520 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحلات الصاغة 2965 جنيها، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، في بداية التعاملات بمحلات الصاغة، نحو 23 ألفا و520 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2160 دولارا.