بعد تراجعه خلال الفترة الماضية.. «شعبة الذهب»: الوقت الحالي مناسب للشراء

قال نادي نجيب، سكرتيرعام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الوقت الحالي مناسب جدا لشراء المعدن الأصفر، خاصة ان سعر الذهب في الوقت الحالى معتدل الى حدًا ما بعد سلسلة من التراجعات شهدها المعدن الأصفر خلال الاسابيع الماضية.

الوقت المناسب لشراء الذهب

وأكد «سكرتيرعام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة» في تصريح لـ «الوطن»ان الفترة المقبلة ممكن ان تشهد تغير في الأسعار بسبب قدوم عيد الأم وموسم الأفراح خلال فترة الاعياد والتي تشهد اقبال كبير على شراء الذهب، لذا فان الوقت الحالي مناسب جدا لشراء المعدن الأصفر.

شهده تراجعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الاثنين حيث انخفض بنحو 50 جنيهًا دفعةً سعر جرام الذهب عيار 21واحدةً، تزامنًا مع تراجع الدولار في البنوك بعد تحديد سعر مرن للجنيه مقابل العملة الخضراء، وكذلك تراجع الطلب على الذهب خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

أسعار الذهب اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3366 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الجرام عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2940 جنيهًا للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2524 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 23 ألفًا و560 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.