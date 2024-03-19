موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 على قناة DMC اليوم 

يبحث عدد كبير من الجمهور عن موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9، بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة 8 من المسلسل، حيث نجح حسن الصباح في الاستيلاء على قلعة آلموت وتنصيب نفسه حاكمًا عليها.

موعد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 9 على قناة DMC

يعرض مسلسل الحشاشين على قناة DMC اليوم في تمام الساعة 9:15 مساء، ويعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرا، وتعاد على قناة DMC دراما في الساعة 6:30 صباحا، والساعة 1:30 ظهرا.

وتتيح منصة Watch It لمشتركيها الفرصة لمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها تلفزيونيا في تمام الساعة 7:15 مساء.

أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 8

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز العديد من الأحداث، حيث جلس حسن الصباح مع حارس قلعة آلموت، وتتودد وتقرب منه حتى يتمكن من الدخول إلى القلعة، وبالفعل نجح في ذلك.