ناقد فني: مسلسل الحشاشين من أضخم الإنتاجات العربية في الوقت الحالي

قال الناقد الفني علي الكشوطي إن مسلسل الحشاشين يمثل رهانًا كبيرًا لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ يعد من أضخم الإنتاجات العربية في الوقت الحالي، بطولة الفنان كريم عبد العزيز، والذي يجسد دور الشرير لأول مرة في مشواره الفني.

دور الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أضاف الكشوطي أن دور الفنان أحمد عيد في مسلسل الحشاشين من أصعب الأدوار التي قدمها قبل ذلك خلال مشواره الفني، موضحا أن الذي يساعد في نجاح دور أحمد عيد الكاريزما التي تجمعه مع كريم عبد العزيز، وعدسة المخرج بيتر ميمي التي أظهرته بمنظور مختلف تماما عن الأدوار الذي جسدها في مشواره الفني الكوميدي.

مسلسل مسار إجباري يتميز بزوايا المختلفة

وأشار إلى أن الفنانة صابرين والفنانة بسمة في مسلسل مسار إجباري قدمتهما المخرجة نادين خان بشكل مختلف قوي ومؤثر، موضحا أن المسلسل تحديدا له نظرة وزوايا مختلفة، إذ ركزت المخرجة نادين خان على إظهار تفاصيل مختلفة للشوارع المصرية والديكورات الداخلية.