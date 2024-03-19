مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. قلعة حسن الصباح تهدد السلاجقة

يشهد مسلسل الحشاشين الحلقة 9 العديد من المفاجآت التي ينتظرها الجمهور، من خلال رحلة حسن الصباح الذي نجح في تنصيب نفسه حاكما لقعلة آلموت، التي اختارها مقرا لدولته وجماعته، بعد الاستيلاء عليها من مالكها الأول، لتكون بعد ذلك مقرا للدعوة الإسماعيلية النزارية.

الاستيلاء على قلعة آلموت وحكمها من حسن الصباح وأتباعه، سيصل إلى أسماع السلطان السلجوقي ملك شاه، الذي هرب حسن الصباح من سجنه، بعد تورطه في محاولة اغتيال الخليفة العباسي، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، ما يؤكد له أنه أمام تهديد سيتزايد مع الأيام.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. ملك شاه يهدد نظام الملك بسبب حسن الصباح

مسلسل الحشاشين الحلقة 9.. ملك شاه يدرك خطورة حسن الصباح

ويدرك السلطان ملك شاه خطورة ما قام به حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 9، خاصة بعد ما أبلغ الوزير نظام الملك في الحلقة الماضية أن في حال ظهور حسن الصباح مرة أخرى بعد هروبه ودخوله في حالة عداء مع الدولة سوف يدفع نظام الملك نتجة أخطاءه السابقة ومنها سماحه بدخول الصباح إلى القصر.