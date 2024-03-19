ينتظر الجمهور موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، إذ من المقرر أن تتضمن الحلقة الجديدة العديد من الأحداث، بعد نجاح حسن الصباح في الاستيلاء على قلعة آلموت من أميرها، عن طريق استخدام حيل مخادعة وإخراجه منها، وإعلان دولة جديدة داخل أسوار القعلة، التي أصبح هو زعيمها.

يبدأ موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الحشاشين على منصة WATCH IT أولا، التي تتيح لمشتركيها مشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها على التليفزيون بساعتين، حيث تعرض في تمام الساعة السابعة والربع مساء.

مسلسل الحشاشين الحلقة 9

موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الحشاشين

على قناة DMC، يبدأ موعد عرض الحلقة 9 مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز الساعة 9:15 مساء، بينما تذاع على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، وتعاد الحلقة في اليوم التالي على قناة DMC الساعة 1:45 صباحا و4:15 ظهرا، وتعاد على DMC دراما الساعة 6:30 صباحا و1:30 ظهرا.