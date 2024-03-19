«النواب» يحيل اتفاق توريد 7 عربات قطار نوم فاخرة إلى اللجان المختصة للدراسة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 34 لسنة 2024، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والخاص بالموافقة على التسهيلات الائتمانية بين حكومتي مصر وإسبانيا لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو.

إحالة الاتفاق إلى اللجان المختصة

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي جي دلتا ليمتد وشركة بي آي سي إل (إيجيبت) كوربوريشن ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008 والقانون رقم 166 لسنة 2018، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط.

كما تحيل اللجنة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 151 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب أكتوبر بخليج السويس، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجز II وشركة اينا- اندستريا نافتا دي- دي، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.

كما ينظر المجلس عدد من الاتفاقيات الدولية، كما يلي.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية مساعدة التعليم الأساسي- المرحلة الثانية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بشأن النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

- قرار رئيس الجمهورية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثاني اتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.