«تعليم الإسكندرية» تطلق مبادرة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

تابع الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم العملية التعليمية بمدرسة سيد درويش الابتدائية بإدارة وسط، وذلك بحضور رحاب جابر القائم بأعمال مدير عام الإدارة، وعدد من قيادات المديرية.

دعم ثقافة المشاركة

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية لـ«الوطن»، إنه تم إطلاق مبادرة بإدارة وسط بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المدارس الخاصة، لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية والتعاون بين البناء بين طلبة المدارس، وجرى تدشينها لتوفير السلع الأساسية في إطار تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، وكذلك معرض خيري مجاني متميز يشمل ملابس وأحذية وزي مدرسي وغير ذلك من المعروضات.

توفير كميات كبيرة من السلع

وأشار أبو زيد، إن فكرة المبادرة ووتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة، وكذلك المعرض الخيري المجاني لتقديمها للأسر الأكثر احتياجًا بالمجان أو بأسعار مخفضة، ومن الأفكار الجيدة التي تساهم فى رفع وعى الطلاب حول التكافل الإجتماعي والمشاركة وخاصة فى شهر رمضان المبارك.

وقدَّم شكره وتقديره لأسرة الحاج إبراهيم الحمامي وللمشاركة المجتمعية بإدارة وسط وثمّن جهود جميع المشاركين والقائمين على تنظيم المبادرة، وقدَّم توجيه رياض الأطفال بوسط الإسكندرية.