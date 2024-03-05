«تعليم الإسكندرية»: مشاركة 500 طالب في إحدى مجموعات الدعم المدرسي ببرج العرب

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم، إقبال ما يزيد عن 500 طالب على إحدى مجموعات الدعم المدرسية، اليوم الثلاثاء، بقاعة مدرسة الزهراء الثانوية بنات بإدارة برج العرب.

عوامل نجاح مجموعات الدعم في الإسكندرية

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، في بيان، أن مجموعات الدعم تشهد طفرة نوعية وإقبال غير مسبوق، وذلك لعدة أسباب بينها:

- الاستعانة بنخبة متميزة من أكفأ المعلمين.

- تجهيز عدد من القاعات والمدرجات الملائمة لمراعاة أعداد الطلاب في المجموعات بما يتناسب مع مساحة القاعة المخصصة.

- تزويد القاعات بشاشات عرض ووحدات صوتية مناسبة.

- تشكيل لجان وأطقم عمل من الاتصال السياسي والعلاقات العامة والأمن والتوجيه المالي والإداري مديري المراحل التعليمية المختلفة للتنظيم والإشراف على مجموعات الدعم.

تفعيل مجموعات الدعم في الإسكندرية

وكان أبوزيد قد أصدر تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية بمتابعة تفعيل المجموعات وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لأبنائنا الطلاب لتحسين مستواهم الدراسي، والإعلان عن المواعيد وقيمة الاشتراك وأماكن الدراسة وأسماء المعلمين ومراعاة رغبات الطلاب في اختيار المعلمين.