مدارس الإسكندرية تحتفل بقرب حلول شهر رمضان.. تعليم الأطفال آداب الصيام

نظمت بعض مدارس الإسكندرية احتفالات لتعليم الأطفال آداب الصوم وأهميته، واستخدم المعلمين ماكيتات لشخصيات رمضان، والفوانيس الخيامية، وارتدى الذكور الجلباب والإسدال للطالبات، ونقلت صفحة «الوطن» على صفحتها بثا مباشرا لاحتفال روضة مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات بإدارة العجمي التعليمية.

وحوى يا وحوى

تقول نادية كامل، روبيل مدير مجمع مدرسة زيد بن حارثة الرسمية لغات لـ«الوطن»، إن المدرسة نظمت احتفالية بقاعات رياض الأطفال لتعليم النشء آداب الصوم وأهميته، وأخلاق الصائم والصلاة، وأهمية السحور، خاصة قبل قدوم شهر رمضان الكريم.

وذكرت أن أول رمضان يتزامن مع «الصوم الكبير»، عند الأقباط، في مٌصادفة جميلة للوحدة الوطنية، في حين نسقت مٌشرفات الروضة أيام الاحتفالات تحت عنوان «وحوي يا وحوي».

تعاليم الإسلام

وأضاف تامر زكريا، وكيل مجمع زيد بن حارثة، إن مرحلة رياض الأطفال هي مرحلة تأسيس وما يتعلمه الأطفال مهم للغاية، يعتادون عليه طُوال حياتهم، لذلك نحرص دائما على تأسسيهم تعاليم الإسلام، والحفاظ على الصلاة، وبمناسبة رمضان الكريم نٌعلمهم أهمية الصوم حتى وإن كان سنهم أقل من تطبيق الفريضة، لا بٌد من شرحها لهم، خاصة أن الأطفال يفرحون بأجواء رمضان من الزينة والقاعات.