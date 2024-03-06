«تعليم الإسكندرية» تحتفل بيوم الشهيد في إدارة برج العرب

شهد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم، حفل إحياء ذكرى يوم الشهيد في إدارة برج العرب التعليمية، وذلك بحضور محمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة، وجلال عيد مدير عام الإدارة، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام، وغالب عبد المولى رئيس مجلس أمناء برج العرب، بالإضافة إلى آمال أبوزيد موجهة عامة لرياض الأطفال، وآمال رحيل موجهة أولى.

طابور عرض

وأشاد مدير المديرية بتنفيذ أول موسوعة لشهداء الإسكندرية، وذلك بهدف غرس وتعزيز روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وأشاد أيضًا بالأداء المتميز للمعلمات الجدد بإشراف موجه أول رياض الأطفال وموجه أول الصفوف الأولية وجميع القائمين على الحدث في تنظيم وإخراج طابور العرض والعديد من العروض الرياضية والعسكرية المتميزة على أنغام الأغاني الوطنية، وكذلك أثنى على أداء وانضباط طلاب مدرسة برج العرب الصناعية للتأسيس العسكري.

مكانة مقدسة

وبدأت مراسم حفل مديرية التعليم في الصالة المغطاة بنادي شباب برج العرب بتلاوة القرآن الكريم والسلام الوطني، تلتها دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار. وتوالت بعدها الاستعراضات والقصائد الشعرية والعروض المتميزة. وفي كلمته، أكد مدير المديرية أنَّ الشهداء خضّبوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة أرض مصر، لتحيا حرة أبية مرفوعة الهامة.

وأشار إلى أنَّ الله اختصّهم بمكانة مقدسة مع الأنبياء والصديقين، وكرّم مصر في الكتب السماوية، فهي قلب العالم النابض وأم العروبة وكعبة الشعراء وقِبلة العلماء ومهبط الديانات. وثمَّن دور القيادة السياسية في بناء وتنمية الجمهورية الجديدة على كافة الأصعدة الإنشائية والإنسانية.