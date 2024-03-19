تقارير دولية تحلل دلالات فوز بوتين في انتخابات الرئاسة.. من المهنئون؟

أسفرت نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية عن فوز فلاديمير بوتين بولاية رئاسية جديدة، بعد حصوله على 87.29% من أصوات الناخبين، عقب فرز 100% من بطاقات الاقتراع، بحسب «روسيا اليوم» التي تطرقت إلى تصريح لجنة الانتخابات المركزية الروسية عبر رئيستها إيلاّ بامفيلوفا، والذي قالت إن نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية سجلت أعلى نسبة في التاريخ الروسي بلغت 77.44%، بتصويت أكثر من 87.1 مليون ناخب.

بوتين فاز بولاية خامسة في منصبه

وبإعلان النتيجة نجح بوتين في تأمين فترة ولاية خامسة في منصبه من خلال استفتاء وطني؛ يترأس ولاية رئاسية جديدة تمتد لـ6 سنوات مقبلة ممزوجة بطابع جديد من الشرعية، كما يبعث برسالة واضحة مفادها بأن حرب روسيا على أوكرانيا تحظى بالدعم الكامل من شعبه، بحسب ما جاء في تقرير بهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي خطاب موجه إلى الشعب الروسي عشية الانتخابات، حث بوتين الناخبين على الإدلاء بأصواتهم كإظهار للوحدة الوطنية، وقال: «أنا مقتنع بأنكم تفهمون الفترة الصعبة التي تمر بها بلادنا الآن، والتحديات الصعبة التي نواجهها في جميع المجالات تقريبًا.. ومن أجل الاستمرار في الاستجابة لها بكرامة والتغلب على الصعوبات بنجاح، ما زلنا بحاجة إلى أن نكون متحدين وواثقين بالنفس»، بحسب ما جاء في شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».

تهنئة زعماء العالم وغضب الغرب

تلك الرسالة كررها بوتين بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وفي ظهوره مع حشد من نشطاء الحملة الشبابية الذين كانوا يرتدون قمصانًا عليها شعار «انتصار بوتين لروسيا»، قال الرئيس الروسي إن الروس جميعهم فريق واحد، جميع المواطنين الروس الذين جاءوا إلى صناديق الاقتراع للتصويت، كما ألمح إلى الكثير من المهام التي بانتظار روسيا عقب إعادة انتخابه.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية إنه بعد فرز ما يقرب من 100% من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية، حصل بوتين على 87.29% من الأصوات، بعد ما أدلى ما يقرب من 76 مليون ناخب بأصواتهم لصالحه، وهو أعلى عدد من الأصوات له على الإطلاق.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي، إن نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية هي التأكيد الأبلغ لمستوى الدعم من سكان البلاد لرئيسها، والتفافهم حوله، رافضا الانتقادات الأمريكية للانتخابات، مضيفا أن روسيا لا تستمع لمثل هذه الآراء، ووصف المحاولات الغربية لتصوير الانتخابات على أنها غير شرعية بالسخيفة.

وعقب إعلان النتيجة وجه زعماء العالم برقيات تهنئة لـبوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية، وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس الروسي في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

إلى أين روسيا بعد الانتخابات؟

وخرجت مجموعة من التقارير الدولية تحلل دلالة نسبة فوز «بوتين»؛ إذ قالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن نسبة الـ87% التي حصل عليها بوتين نسبة فلكية، على الرغم من أنها لن تقنع الزعماء الغربيين بأنها انعكاس حقيقي لمستوى شعبية بوتين الحالي؛ إذعلق ديفيد كاميرون، وزير الخارجية البريطاني بشأن الانتخابات الرئاسية في روسيا قائلاً: «على المستوى الداخلي، تسمح هذه النسبة للكرملين بالقول إن الأمة بأكملها متحدة حول فلاديمير بوتين، وإن الرئيس الروسي يحظى بالدعم الكامل من شعبه، ومن الأهمية بمكان أن يدّعي بوتين الآن أنه يتمتع بتفويض شعبي لحربه في أوكرانيا والاتجاه الذي يقود روسيا فيه».

وتعد نسبة الفوز الساحق تعزيزٍ كبيرٍ للثقة، وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بوتين بشأن فوزه ليلة الأحد، ظهرت تلك الثقة بوضوح، حيث تحدث عن التقدم الذي أحرزته روسيا في الحرب في أوكرانيا، حيث قال إن زمام المبادرة بشكل كامل مع بلاده، وتوقع أن روسيا بعد الانتخابات سوف تصبح أقوى.

ويرى عدد من الخبراء الأمريكيون أن فوز فلاديمير بوتين بولاية جديدة من شأنها أن يؤثر على علاقاته مع الغرب، إذ توقع الخبراء أن التوترات ستزداد، وتستمر في التزايد كون سياسة بوتين الخارجية لا تقتصر على أوكراني، فهناك مساعٍ منه لتحقيق الهيمنة البحرية في البحر الأسود، والاستحواذ على المصالح في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، وزيادة التعاون مع القوى المعادية لأمريكا مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية، بحسب «سكاي نيوز».