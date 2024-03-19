مسلسل المعلم الحلقة 9.. هل يتحقق إحساس شقيقة مصطفى شعبان؟

شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم، ذهاب شقيقة مصطفى شعبان، إلى سهر الصايغ، لتبلغها أن شقيقها في محنة كبيرة، ولا بد من اللحاق به.

وتنتقل الأحداث إلى مصطفي شعبان؛ إذ تعرض للضرب من مجموعة بلطجية، بعدما حاول منذر رياحنة التخلص منه، وذلك في استراحة على الطريق أثناء ذهابه إلى السويس، لجلب السمك.

أحداث الحلقة 9 مسلسل المعلم

ومن المتوقع أن يكون شعور شقيقة مصطفى شعبان حقيقة، ويتعرض خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم لهجوم كبير من البلطجية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء.