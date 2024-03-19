رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل المعلم الحلقة 9.. هل يتحقق إحساس شقيقة مصطفى شعبان؟

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:15 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مصطفي شعبان من مسلسل المعلم

مصطفي شعبان من مسلسل المعلم

شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم، ذهاب شقيقة مصطفى شعبان، إلى سهر الصايغ، لتبلغها أن شقيقها في محنة كبيرة، ولا بد من اللحاق به.

وتنتقل الأحداث إلى مصطفي شعبان؛ إذ تعرض للضرب من مجموعة بلطجية، بعدما حاول منذر رياحنة التخلص منه، وذلك في استراحة على الطريق أثناء ذهابه إلى السويس، لجلب السمك.

أحداث الحلقة 9 مسلسل المعلم

ومن المتوقع أن يكون شعور شقيقة مصطفى شعبان حقيقة، ويتعرض خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل المعلم لهجوم كبير من البلطجية.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

ويعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميا في تمام الساعة 9:45 مساء.

اقرأ المزيد:

بالصور| مصطفي شعبان يعود لحبيبته الاولي بعد فراق 15 عاما

مصطفي شعبان يصور المشاهد الخارجية لـ"أمراض نسا" بسهل حشيش

مصطفي شعبان يبدأ تصوير المشاهد الخارجية لـ "مولانا العاشق" بالحسين

بالفيديو| أكرم فريد يهدى مصطفي شعبان 200 جنيه أثناء التصوير

محمد سيد بشير يدخل "عش الدبابير" مع مصطفي شعبان وعمرو سعد رمضان 2021

القنوات الناقلة لمسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفي شعبان وسعد في رمضان 2021

آخرهم مصطفي شعبان.. صور وفيديوهات سببت أزمات للنجوم
بقلم أحمد عبد الرحمن