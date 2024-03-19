مسلسل المعلم الحلقة 9.. هل يتزوج منذر رياحنة من هاجر أحمد؟

شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم هروب أسامة الهادي من مصحة الإدمان، إذ يطلب أموالًا من شقيقته ويهددها، ولكن عند علمه أن والده أحمد فؤاد سليم مريضًا وبين الحياة والموت يصمت ويدخل للاطمئنان عليه.

ويطلب منذ رياحنة من هاجر أحمد مساعدته في نقل والدها إلى المستشفى، حتى يتلقى العلاج اللازم، ويتبادلان نظرات الإعجاب.

أحداث الحلقة 9 مسلسل المعلم

ومن المقرر أنَّ تشهد الحلقة 9 من مسلسل المعلم، الإجابة على سؤال: هل ينجح منذر رياحنة في خطته ويتزوج من هاجر أحمد؟

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبدالله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم.

موعد عرض مسلسل المعلم

يُعرض مسلسل المعلم على قناة الحياة، يوميًا في تمام الساعة 9:45 مساءا.