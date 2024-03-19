تفاصيل تطوير شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر.. خدمات مميزة بجودة عالية

أعلن اللواء عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر، التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ المركز أصبح أحد المراكز الطبية العلمية المتقدمة حيث يتولى تدريب أطباء الزمالة المصرية واعتماده كأحد المراكز التي تصلح للتدريب نظرا لمكانته العلمية المتميزة وبعض الجامعات تقدمت لاتخاذه مركزا لتدريب طلبة الامتياز للتدريب فيه.

وقال اللواء عاطف إمام في تقرير صادر عن وزارة النقل، إنّه جرى تدعيم المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف التخصصات، والتعاقد مع عدد كبير من الأساتذة الاستشاريين المتخصصين في الجراحات الدقيقة، لتقديم خدمة طبية مميزة للعاملين بهيئة سكك حديد وشركاتها التابعة، كما تستقبل المواطنين من خارج وزارة النقل، وتقدم لهم خدمة طبية على أعلى مستوى.

تطور كبير ونقلة نوعية هائلة في الخدمات الطبية

ولفت إلى التطوير الكبير والنقلة النوعية الهائلة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى القاهرة والذي يجسد مدى ما وصلت إليه من تقدم في أقسامها وحجم التعاقدات التي نفذتها المستشفى خلال الفترة الماضية لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية سواء للهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل أو التعاقدات التي أبرمتها مع شركات خارج وزارة النقل سواء شركات قطاع عام أو خاص، والتعاقدات مع النقابات المختلفة لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية له.

وأشار إلى ما تم تنفيذه من خطة تطوير المركز وما يقدمه من خدمة على أعلى مستوى طبي حيث تم إجراء عدد من عمليات القلب الدقيقة خلال الفترة الماضية، فضلا عن زيادة عدد غرف العمليات وتجهيزها بأحدث الأجهزة وإنشاء رعاية متوسطة بجوار الرعاية المركزة للباطنة ورعاية القلب.

إنشاء وتجهيز معمل للنوم

وتحدّث عن إنشاء رعاية لجراحة القلب والصدر وإنشاء وتجهيز معمل للنوم لدراسة الحالات التي تحتاج لذلك نظرا لطبيعة عمل أبناء الهيئة، كما تم تطوير وتجديد المعمل ليتواكب مع متطلبات التطوير بمضاعفة عدد الأجهزة التي تشمل التحاليل دون الاحتياج إلى تحويل الحالات خارجيا وإمداده بمنظومة مميكنة بالكامل LDM دون تدخل العنصر اليدوي وكذلك تفعيل دور الجودة ومكافحة العدوى ليتواكب المركز مع كل ما هو جديد ومتطور، وتفعيل دور الجمعية العلمية بالمستشفى وتنظيم يوم علمي أسبوعي ولمدة ساعة لإلقاء الأبحاث والمحاضرات وكل ما هو جديد في الطب.