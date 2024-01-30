«الرعاية الصحية»: حريصون على تبادل الخبرات والتعاون المستدام مع كبرى الشركات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية توقيع بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة أبوت العالمية، خلال فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث» 2024، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 1 فبراير 2024 تحت شعار «تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية».

توقيع بروتوكول التعاون بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أبوت العالمية

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين هيئة الرعاية الصحية وشركة أبوت العالمية، مؤكدًا أهمية التعاون مع الشركات الرائدة عالميًا لتدريب مقدمي الخدمات الصحية وتنمية مهاراتهم في عدة مجالات طبية تخصصية متقدمة واستخدام أحدث التقنيات العلاجية، وأهمها على سبيل المثال لا الحصر أمراض الجهاز الهضمي واعتلال الشبكية السُكري، بالإضافة إلى التعاون لإطلاق الحملات الصحية التوعوية للمواطنين حول هذه الأمراض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها لضمان الوصول لأكبر عدد منهم في محافظات تطبيق منظومة هيئة الرعاية الصحية.

وأكد «السبكي»، أهمية التعاون مع أبوت العالمية في تفعيل برامج اقتصاديات الصحة لدعم اتخاذ القرارات بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية وتعزيز تبني مفاهيم الرعاية الصحية المبنية على القيمة والمرتكزة حول المريض، مضيفا: نحرص دائمًا على تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتعاون المستدام مع كبرى الشركات والمجموعات الرائدة عالميًا في القطاع الصحي بهدف استمرار تطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر وتعزيز الابتكار والاستدامة في هذا المجال.

هيئة الرعاية الصحية أحدثت تطورًا لافتًا

ومن جانبه، أعرب نائب رئيس قسم الأدوية في شركة أبوت العالمية، عن سعادته بالتعاون المثمر والدائم مع هيئة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية أحدثت تطورًا لافتًا في قطاع الرعاية الصحية بمصر وعززت مكانتها عربيًا وإقليميًا ودوليًا، ومؤكدًا استعداد الشركة الكامل للتعاون مع الهيئة في العديد من مجالات الرعاية الصحية المتقدمة، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات الطبية، وتعزيز التطور والابتكار الدائم في الرعاية الصحية.

واتفق الجانبان، من خلال توقيع بروتوكول التعاون على برامج بناء قدرات أخصائي الرعاية الصحية العاملين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية للمساهمة في تحقيق أفضل النتائج للمرضى وزيادة معرفتهم بأحدث التقنيات الجديدة لنظم الرعاية الصحية، وذلك في العديد من الأمراض وطرق العلاج الحديثة مثل أمراض الجهاز الهضمي بالإضافة إلى التعاون في مجال اعتلال الشبكية السكري، وذلك من خلال عقد البرامج التدريبية والجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية لمناقشة آخر التحديثات للوصول إلى الإدارة المثلى لرعاية المرضى وأساليب تقديم الرعاية الصحية، بالإضافة إلى عقد الأيام الصحية والحملات والمواد والفيديوهات التوعوية والأنشطة الصحية للمرضى المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها حول تلك الأمراض والوقاية من مضاعفاتها، وتنشيط الفعاليات تزامنًا مع الأيام الصحية العالمية.

واتفق الجانبان، أيضًا على عقد برامج تدريبية في مجال اقتصاديات الصحة لرفع وتنمية قدرات أخصائي الرعاية الصحية والمختصين في الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمساعدة في عملية اتخاذ القرار على أساس القيمة، وتعد أبوت من الشركات الرائدة عالميًا في تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة للمرضى وتعتبر شريكاً استراتيجيًا لقطاع الرعاية الصحية في مصر.