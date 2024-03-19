وزير الدفاع الأمريكي: الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أنَّ الحرب في أوكرانيا تسببت في خسائر فادحة لروسيا، موضحة أنّ أمنها سيكون في خطر إذا لم تدعم أوكرانيا، مبينا أنَّ «بقاء أوكرانيا على قيد الحياة أصبح على المحك، لكن سنظل أقوياء وصامدين من أجل حرية أوكرانيا».

وتابع أوستن أنَّه يوجد مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، موضحًا أنَّ مساعدة أمريكا لأوكرانيا تعمل على تعزيز الأمن الأوروبي.