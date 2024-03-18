تتسارع وتيرة الأحداث الصادمية بين عائلتي حسن ضرغام وإسماعيل الغول، خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب، بعدما أدى الحادث المُدبر من قبل عائلة الغول لإصابة ضرغام بإصابات خطيرة تسببت في إدخاله المستشفى لمحاولة إنقاذه.

ودخلت غادة عبدالرازق في نوبة غضب شديدة تجاه عائلة زوجها التي تسببت في مقتل أخيها ورقود والدها في المستشفى بين الحياة والموت، حتى طلبت الطلاق من زوجها ياسين، لتدع الجمهور يتساءل: «هل ستبدأ الحرب الحقيقة بين العائلين بعد الانفصال؟»، وهو ما ستكشف عنه أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 8.

هل تبدأ غادة عبدالرازق الحرب بعد انفصالها؟

شهدت الحلقات الأولى من مسلسل صيد العقارب، قصة حب كبيرة جمعت بين الفنانة غادة عبد الرازق (عايدة) وزوجها الفنان محمد علاء (ياسين)، من خلال تعبيرهما الدائم عن مشاعر الحب والاهتمام رغم حرمانهما من نعمة الإنجاب، حتى انقلبت الأحداث رأسًا على عقب بمقتل شقيقها على يد أخيه، وما زاد العلاقة توترًا هو تدبير والد زوجها الفنان رياض الخولي حادث لمقتل أبيها، حتى بدأت الشخصية القوية الانتقامية التي عهدها جمهور غادة عبدالرازق منها في الظهور خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل صيد العقارب، متسائلين هل ستبدأ الحرب الحقيقية بين عائلتي ضرغام والغول بداية من أحداث الحلقة 8 من صيد العقارب؟

موعد مسلسل صيد العقارب الحلقة 8

ويمكن لمتابعي مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق مشاهدة الحلقة 8 على قناة CBC اليوم في تمام الساعة 7.30 مساءً، على أن يكون موعد الإعادة غدًا الثلاثاء 1:45 صباحًا، و2:45 مساءًا.

يُشار إلى أنّ مسلسل صيد العقارب يضم العديد من الفنانين الكبار على رأسهم غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، سيمون، ميار الغيطي، رضا الخولي، محمد علاء، مجدي بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربي، محمد صلاح.