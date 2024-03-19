رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة الیوم

كتب:

أحمد عبد الرحمن
01:01 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
مصطفى شعبان

مصطفى شعبان

شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان أحداثا مثيرة، حيث خدع شعبان، منذر رياحنة بعد سرقة شنطة الأموال منه.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة الیوم

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة الیوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

 أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.

اقرأ المزيد:

بالفيديو| أكرم فريد يهدى مصطفي شعبان 200 جنيه أثناء التصوير

محمد سيد بشير يدخل "عش الدبابير" مع مصطفي شعبان وعمرو سعد رمضان 2021

القنوات الناقلة لمسلسل ملوك الجدعنة بطولة مصطفي شعبان وسعد في رمضان 2021

آخرهم مصطفي شعبان.. صور وفيديوهات سببت أزمات للنجوم
بقلم أحمد عبد الرحمن