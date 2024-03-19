شهدت الحلقة 8 من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان أحداثا مثيرة، حيث خدع شعبان، منذر رياحنة بعد سرقة شنطة الأموال منه.

موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة الیوم

ويأتي موعد عرض مسلسل المعلم الحلقة 9 على قناة الحياة الیوم، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

أحداث مسلسل المعلم

مسلسل المعلم تدور أحداثه في إطار شعبي، حول البطل في رحلة صعوده ويتفانى في التحقيق بحثا عن الخائن الذي تسبب في انهيار تجارة والده وسجنه وسرقة أمواله، ولأن الجميع في دائرة الشك، تتسع دائرة الانتقام.

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم يشارك في بطولته بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم.