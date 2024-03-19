منطقة الشرقية الأزهرية تعلن تفعيل مسابقة «أنا الراقي بأخلاقي»

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه جرى تفعيل قيم وأنشطة عدد من المسابقات الإبداعية المختلفة ضمن فعاليات الموسم الثاني من المشروع «أنا الراقي بأخلاقي»، طبقا للخطة المعلنة من قطاع المعاهد الأزهرية.

مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة وأخرى للرسم

وأوضح منسق المنطقة الأزهرية للمشروع أن المسابقات تتضمن؛ مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة، وأخرى للرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وثالثة لإنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة. تستمر المسابقة على مدار شهر مارس الجاري، ويتم تقديم الأعمال لمنسقي المبادرة بالمعاهد والمناطق المختلفة، ويحصل أصحاب المراكز الأولى بالمسابقات الثلاث على جوائز عينية ومالية.

وتتضمن الشروط العامة للمسابقة ما يلي:

· ارتباط العمل بقيمة أو أكثر من قيم الموسم الحالي، وهي كالآتي: رياض الأطفال: النظافة - النظام - الرفق - التسامح.

المرحلة الابتدائية: النظافة - الصبر - الوفاء - الأمانة – النظام - الإحسان - التعاون - التسامح – الكرم.

المرحلة الإعدادية والثانوية: التواضع - الصبر - الوفاء – الأمانة - التعاون - التراحم - الشجاعة - الإتقان – العدل. · أن يكون العمل مميزًا، غير مقتبس أو مقلد. · أن يتسم العمل بالأصالة والإبداع.

ثانيا، الشروط الخاصة بمسابقة الكتابة وتأليف القصص القصيرة فتتضمن ما يلي:

· يجب أن يتضمن المحتوى رسالة واضحة، ومناسبة للمرحلة العمرية للطالب حول قيم المبادرة.

· يجب أن تحمل القصة جانبًا من جوانب الإثارة والتشويق للقارئ.

· جودة اللغة المستخدمة.

· الإبداع في سرد الأحداث.

· تجنب الأخطاء اللغوية والنحوية.

· لا تزيد القصص للمرحلة الابتدائية عن ألف كلمة في حدود 5 صفحات، ولا تزيد للمرحلة الإعدادية عن 1500 كلمة في حدود 6 صفحات.

· لا تزيد للمرحلة الثانوية عن ألفين كلمة في حدود 8 صفحات.

ثالثا، الشروط الخاصة بمسابقة الرسم فتتضمن ما يلي:

· وضوح الرسالة التي يحملها الرسم، ومناسبة العمل الفني للمرحلة العمرية للطالب، ويعبر عن المشاعر والأفكار المتعلقة بالقيم التي تنشرها المبادرة.

· جودة العمل من حيث التقنية والتنفيذ، وإبداع الطالب في استخدام الألوان والأشكال، الحد الأدني لمساحة العمل 25 × 25 سم والحد الأقصى 35 × 50 سم ‌ أما الشروط الخاصة بمسابقة المجسمات، فتتضمن ما يلي:

· التأثير الواضح للمجسم، أو الوسيلة التعليمية في فهم القيم والسلوكيات المذكورة.

· جودة تصميم العمل، وإبداع الطلاب في استخدام الموارد المتاحة بطريقة مبتكرة.

· فعالية المجسمات والوسائل التعليمية في تحقيق الأهداف المرجوة، فلا يقل عدد الفريق عن 3 طلاب ولا يزيد عن 5، ويجوز اشتراك طالب واحد بعمل منفرد.

يذكر أن مبادرة أنا الراقي بأخلاقي التي دشنها قطاع المعاهد الأزهرية، تتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة حيث تركز المبادرة على قيم أخلاقية في برامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل: القصة والشعر والتعبير الفني.