ضبط 17 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة.. منها السير بدون تراخيص

واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه حملاتها لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت الحملات خلال آخر 24 ساعة عن ضبط 17664 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

692 مخالفة السير بدون تراخيص.

36 دراجة نارية مخالفة.

10118 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

6 مخالفات موقف عشوائي.

442 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

4 مخالفات شروط التراخيص.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.