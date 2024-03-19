ضبط متهم بسرقة المواطنين بعد انتحال صفة شرطي في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب انتحال الصفة، واتخاذه من دائرة قسم شرطة النزهة، مسرحا لمزاولة نشاطه.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه حال تواجده بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وبصحبته (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبحوزتهما (طبنجة صوت وطلقات لذات العيار - كمية من المواد المخدرة - ميزان حساس - سلاح أبيض).

وبمواجهته أقر بمزاولته لذلك النشاط الإجرامي باستخدام الطبنجة المضبوطة بحوزته وسيارة ملاكي جرىضبطها، وأضاف بقيام المذكورة بتصريف المسروقات لدى عملائها، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأضاف بارتكاب عدد 3 وقائع سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وبمواجهة المذكورة أيدت ما سبق.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم، واتهموه بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.