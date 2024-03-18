أبرز توجيهات الحكومة بشأن الأسعار خلال لجنة ضبط الأسواق

توجيهات عاجلة صُدرت من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع بجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بشأن الأسعار، مشدداً على ضرورة أن يشعر المواطن بتوافر السلع في هيئة انخفاض الأسعار، ولابد من أن ينعكس كل الإجراءات الخاصة بالدولار على الأسعار بشكل ملحوظ.

تفاصيل اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بشأن الأسعار

وتضمنت تفاصيل اجتماع بجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع بشأن الأسعار ما يلي:

- تم تطبيق مجموعة من الإجراءات لتوافر الدولار وتحرير سعر الصرف.

- الإفراج عن السلع من الجمارك يتمّ بوتيرة متسارعة بصورة ملموسة.

- هناك توجيهات بتوفير السلع، وبالفعل بدأت تتوافر في الأسواق.

- يجب أن يشعر المواطن بتوافر السلع في هيئة انخفاض الأسعار.

- لابد من أن ينعكس كل الإجراءات الخاصة بالدولار على الأسعار بشكل ملحوظ.

- سرعة عقد اجتماع استثنائي مع مسئولي الغرف التجارية وإعلان انخفاض أسعار السل.

- المواطن عانى خلال الفترة الأخيرة من ارتفاعات في الأسعار.

- يجب أن يسمع المواطن أخبارًا مُبشرة وإيجابية من التجار.

- يجب أن يكون هناك انخفاض سريع في الأسعار.

- يجب سرعة عقد اجتماع مع المُصنعين بشأن خفض الأسعار، نظرًا لانخفاض تكلفة الإنتاج.

- لا يوجد أي عذر حالياً ولا يوجد أي منطق لاستمرار ارتفاع الأسعار.

- يجب أن يرى المواطن انخفاضاً في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة.

- الحكومة تتابع مستوى الأسعار بشكل دوري.

رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

- هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع من بينها الزيت والأرز

- من المتوقع أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

- من المهم أن يشعر المواطن بانخفاض في أسعار السلع خاصة الأساسية منها.

- كلما ارتفعت أسعار السلع الأساسية ارتفعت معدلات التضخم.

- من مصلحة الصناع والتجار والمستهلك والمجتمع كله أن تنخفض معدلات التضخم، إذ أنَّه مع انخفاضها سيسهم ذلك في تحسن الاقتصاد بوجه عام.

وزير التموين والتجارة الداخلية

- هناك عدد من السلع شهدت الفترة الأخيرة انخفاضاً في أسعارها.

- الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الانخفاضات الجديدة في أسعار السلع.