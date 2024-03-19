«الأورومتوسطي»: قطاع غزة بحاجة لـ1000 شاحنة مساعدات يوميا على الأقل

أكد محمد المغبط مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ضرورة وقف إطلاق النار، لأنّه المسبب الرئيسي والوحيد في المجاعة التي تحدث في غزة الآن، لافتًا إلى أنَّ الحل الوحيد لوقف إطلاق النار هو فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية داخل القطاع.

تعمد قطع الغذاء عن الشعب الفلسطيني

وأضاف مدير المكتب الإقليمي للمرصد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المشرق العربي» المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية منى صلاح، أنّ السبب وراء انقطاع دخول المساعدات الإنسانية إلى فلسطين هو أن إسرائيل قالت إنها تسيطر على الشمال وقطاع غزة، مواصلًا: «من أول يوم في العملية على غزة تحدث مجلس الوزراء الإسرائيلي عن تعمد قطع الغذاء عن الشعب الفلسطيني».

الضغط الدولي على إسرائيل سيساعد في دخول المساعدات

وتابع أنّ الضغط الدولي على إسرائيل من شأنه أن يساعد كثيرا في دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتا أنَّه لا يُسمح بدخول أكثر من 100 شاحنة في اليوم، بينما قبل الأزمة كان المعدل اليومي لدخول المساعدات هو 500 شاحنة، مؤكّدًا أنَّ اليوم غزة بحاجة إلى 1000 شاحنة على الأقل في ظل المجاعة التي تحدث الآن للحد منها.