مأساة جديدة لبطلة التنس آرينا سابالينكا.. وفاة خطيبها تعيد سيناريو رحيل والدها

فاجعة جديدة، كانت في انتظار لاعبة التنس البيلاروسية آرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالميا، بعد 5 سنوات فقط من المعاناة التي عاشتها بعد رحيل والدها، وذلك بعد وفاة خطيبها خلال الساعات الماضية، عن عمر يناهز 42 عاما.

كونستانتين كولتسوف، لاعب هوكي الجليد السابق وصديق المصنفة الثانية على العالم في لعبة التنس، أعلن النادي الذي يعمل خلاله في مجال التدريب «سلافات يولايف أوفا» عبر تطبيق «Telegram» اليوم الثلاثاء، وفاة خطيب سابالينكا، صاحبة الـ25 عامًا، بعد علاقة حب جمعتهما لمدة 3 سنوات.

وفاة مفاجئة لخطيب آرينا سابالينكا

سابالينكا المتواجدة في ميامي تستعد للمشاركة في بطولة ميامي المفتوحة القادمة، كشفت صحيفة «daily mail» أن كولتسوف انضم إليها في فلوريدا قبل وفاته المفاجئة.

وبحسب «تيليجراف» البيلاروسية، توفي كولستوف بسبب «جلطة دموية».

الموت يفجع آرينا سابالينكا بعد 5 سنوات من وفاة والدها الصادمة

وتأتي وفاة شريك المصنفة الثانية عالميًا في لعبة التنس بعد خمس سنوات فقط من فقدان اللاعبة لوالدها سيرجي بعد وفاته المفاجئة أيضا عن عمر يناهز 43 عامًا حيث كان يلعب هوكي الجليد أيضا.

وكولتسوف هو أب لثلاثة أبناء من زوجته السابقة يوليا، وهم دانيال وألكسندر وستيفان.