جامعة الزقازيق تفوز بالميدالية الفضية في تنس الطاولة ببطولة الشهيد رفاعي

حصلت جامعة الزقازيق على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات الزوجي بتنس الطاولة بدوري الجامعات والمعاهد المصرية، ضمن بطولة الشهيد الرفاعي الـ51، التي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات للألعاب، يشارك فيها ما يزيد عن 40 جامعة حكومية وخاصة، في مختلف الأنشطة الرياضية، بالمركز الأولمبي بالمعادي في الفترة من 1لـ3 ديسمبر 2023.

تحت رعاية الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

طالبتان تحصدان مراكز متقدمة من جامعة الزقازيق:

حصلت الطالبتان فريدة أحمد عمرو بكلية التجارة، وفرح أحمد عمرو بكلية الحاسبات والمعلومات على الميدالية الفضية والمركز الثاني في منافسات الزوجي، والمركز الرابع في منافسات الفرق، والطالبة رؤي صلاح زكي بكلية الطب البشري علي المركز الرابع منافسات الفرق.

6 طلاب مشاركين من الكليات:

جدير بالذكر أن الجامعة شاركت بوفد مكون من 6 طلاب من مختلف الكليات، تحت إشراف الدكتور محمد زقزوق مدير النشاط الرياضي بالجامعة والمشرف العام على الفريق، الدكتور إسلام عثمان المشرف على الفريق، والدكتور إسلام سمير مدرب الفريق.