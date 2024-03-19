أسامة الأزهري يعرض مقاطع فيديو توضح أهمية النظام والإتقان في العمل

استعرض الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، مقاطع فيديو توضح أهمية النظام والإتقان في العمل، موضحا أنّ الإتقان والنظام هو احترام قانون الكون الذي خلقه الله.

يلهم الله الدب بالنظام

وأضاف «الأزهري» عبر قناة «dmc» خلال عرضه لفيديو دب يمشي على الثلج: «الدب يدرك أن المنطقة التي يدخلها يوجد بها مياه متجمدة، ما يعني أنّها ليست في سمك وتحمل الجليد الذي يتركه الآن ويغادره، وإذا استمر في ذهابه بنفس الطريقة ثقل الجسم سيجعل الجليد ينكسر ويغرق في المياه فألهمه الله أن يكون منظما عندما يأتي إلى المنطقة المليئة بالمياه المتجمدة رقيقة القشرة، حيث يبدأ يزحف بهدف توزيع ثقل جسمه على نطاق أكبر حتى يستطيع الثلح تحمله وزنه».

كيف يبني الطائر العش بشكل منظم؟

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الدينية، خلال عرض مقطع فيديو آخر لطائر معه ورقة عشب: «الله ألهمه أن يكون منظما، فهو قطع الورقة بنظام شديد حتى يأخذ العود الموجود في منتصف ورقة العشب حتى يبني بها العش».