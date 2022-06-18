فيلم «برا المنهج» يتلقى إشادات كبيرة من الجمهور.. منتهى الإتقان

طرحت منصة شاهد فيلم برا المنهج من بطولة روبي وماجد الكدواني، وذلك بعد رفعه من دور العرض خلال الشهور الماضية.

ولقي الفيلم عقب عرضه ردود فعل من الجمهور كبيرة، ويرصد «الوطن» في السطور التالية أبرز تعليقات الجمهور عن العمل.

ردود فعل الجمهور على فيلم «برا المنهج»

وكتب أحد المشاهدين للعمل قائلا: «فيلم برا المنهج سمعت عنه بالصدفة، فيلم أكثر من رائع للفنان العميق المحترم ماجد الكدواني، فيلم مش مشهور وأكيد مش ناجح لانه فيلم عميق بيخاطب العقل والوجدان وخالي من العنف والضرب والبلطجة والإسفاف، اتفرجوا عليه لأن ده مستوى الأفلام اللي مجتمعنا محتاج لها علشان ينهض أي عمل للفنان ماجد الكدواني، بتفرج عليه بدون تردد لأنه فنان فاهم مدى أهمية رسالته وخطورتها. حتى لو الإقبال عليه ضعيف تحيه لهذا الفنان العظيم وكل طاقم العمل. استمروا في إبداعكم مصر محتاجة لكم».

الفيلم ده بنصح كل الناس تشوفه فيلم بسيط

وأبدى أحد المتابعين رأيه في الفيلم قائلا:«برا المنهج، ولدي نصحتك لما صوتي اتنبح، متخافش من جني ولا من شبح وإن هب فيك عفريت قتيل اسأله مدافعش ليه عن نفسه يوم ما اندبح وعجبي، الفيلم ده بنصح كل الناس تشوفه فيلم بسيط ومش مكلكع ولا رخيص ومبتذل الفيلم القصه فيه جميله والموسيقى عظمة والممثلين كل واحد عامل دوره بمنتهى الإتقان ويكفي إن اقولك الفيلم بطولة ماجد الكدواني وده سبب كافي انك تشوف الفيلم وتستمتع».

عمرو سلامة يعبر عن سعادته بردود فعل الجمهور

ومن جانبه عبر المخرج عمرو سلامة عن سعادته بردود فعل الجمهور على الفيلم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «أنا مخضوض من رد الفعل على فيلم برا المنهج بعد نزوله على إحدى المنصات وبشكر كل الناس اللي اهتمت وكتبت أو بعتتلي، في حالة من الاحتفاء وجبر الخاطر ممتن ليها جدا»

أبطال فيلم «برا المنهج»

يشارك في بطولة فيلم «برا المنهج»، ماجد الكدوانى، وروبى، ودنيا ماهر، أحمد أمين، أحمد خالد صالح، أحمد عبد الهادي، محمد دياب، الطفل عمر شريف، محمد عبد العظيم، علي قاسم، والفيلم من إخراج عمرو سلامة، وتأليف خالد دياب وعمرو سلامة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي في فترة زمنية ماضية.