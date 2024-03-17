أسامة الأزهري يعرض 3 فيديوهات توضح مظاهر الرحمة بين الأجيال (فيديو)

عرض الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، خلال برنامجه «ومن الحب حياة»، المذاع على قناة «الناس»، 3 فيديوهات توضح مظاهر الرحمة بين الأجيال.

وقال أسامة الأزهري: «عايز أشوف مع حضراتكم مقطع لطيف يرى فيه الجد حفيد حفيده، وننطلق من هذا إلى القيمة العليا وهي الرحمة المتوارثة من جيلٍ إلى جيل، وكيف تتعامل الأجيال؟ ليس فقط بين الأب والابن، بل بين ما هو أكبر وأصغر».

وأضاف الأزهر: «تعالوا نشوف إيه قانون التعامل بين الأجيال.. كان ليا صديق بيحكيلي عن والده، والده كان صعب الأخلاق وشرس، وأعمامه الـ7 كذلك، ولما تشوفهم كلهم واقفين قدام جدي، واقفين محترمين».