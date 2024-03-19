نائب: رفع توقعات «ستاندرد آند بورز» للاقتصاد المصري إلى إيجابية.. شهادة ثقة

قال وليد فتحي فرعون عضو مجلس النواب، إن رفع وكالة «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للاقتصاد المصري إلى إيجابية، يتوج جهود الدولة وبرامجها الإصلاحية ومساعيها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

أضاف في بيان، أن هذه الخطوة شهادة ثقة على استقرار الأوضاع الاقتصادية، ورسالة طمأنة للمستثمرين، بتحسن الأوضاع وسيرها في الطريق الصحيح.

وشدد على ضرورة تعزيز الحكومة لبرامجها الاصلاحية، مؤكدًا أن الشهادات الدولية الايجابية للمسار الاقتصادي الوطني، تؤكد صحة الرؤية وتسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.